Бывший нападающий КХЛ Никита Точицкий назначен менеджером «Амурских Тигров»

Бывший нападающий КХЛ Никита Точицкий назначен на должность заместителя генерального менеджера ХК «Амур» по работе с молодёжной командой.

В должностные обязанности специалиста будут входить комплектование и функционирование молодёжной команды «Амурские Тигры», а также взаимодействие ХК «Амур» с командой ЮХЛ и краевым центром развития хоккея «Амур».

Точицкий является воспитанником петербургского СКА. Двукратный участник Кубка Вызова МХЛ (2010, 2011). Участник североамериканского турне сборной МХЛ «Красные звёзды» на рубеже 2010—2011 годов. Провёл 431 матч в Континентальной хоккейной лиге, где набрал 129 (43+86) очков.