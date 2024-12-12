Тренер «Динамо»: в тактическом плане мы пропагандируем ту модель, как играют вратари в НХЛ

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич заявил, что является сторонником модели, по которой играют вратари НХЛ.

— Расскажите подробнее о своём североамериканском опыте. Что он даёт вам как тренеру?

— Что касается поездок в Америку, то мне повезло, что где-то пять-шесть лет назад я стал плотно работать с одним тренером из НХЛ. У меня был проспект их команды, которого они ждали у себя, поэтому мы очень плотно сотрудничали. Продолжаем общаться по сей день. Это очень опытный тренер, который много работает над развитием голкиперов.

В НХЛ его основная роль называется Development Coach (тренер по развитию навыков). И вот он помог мне во многих моментах, помог мне всё систематизировать. Сейчас я могу сказать, что каждый элемент игры вратаря – системный. Вратарь знает, как и в каком положении он должен играть.

И я думаю, что тенденции игры вратаря в Северной Америке, наверное, это такая наша база, как мы играем с точки зрения тактики. Если говорить о технических моментах, то здесь очень сильна российская вратарская школа. А вот в тактическом плане в «Динамо» мы пропагандируем ту модель, как играют вратари в НХЛ. По тактике у нас всё-таки ещё есть разделение между голкиперами российской и североамериканской школ», — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Яцкевичем читайте на «Чемпионате» завтра, 13 декабря, в 9:00 мск.