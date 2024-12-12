Тренер вратарей «Динамо» рассказал, почему выбор клуба в межсезонье остановился на Миске

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич рассказал, почему выбор клуба в межсезонье остановился на голкипере Хантере Миске.

— Вы уже были в «Динамо» в тот момент, когда клуб усиленно занимался поиском нового голкипера. Как и почему вы остановились на кандидатуре Миски? Как вы его просматривали?

— Все знают, что мы изучали большой пул вратарей. Как говорил Алексей Николаевич Сопин, было много кандидатов, с которыми не получилось. После этого у нас остался определённый список вратарей, которых мы могли подписать. Пускай их будет три.

Мы посмотрели игры Хантера – некоторые вещи в них нам понравились, некоторые не понравились. Плюс мы собирали информацию – о его человеческих качествах, о его поведении в быту, о его профессионализме. Получили позитивные отзывы. Тут никаких вопросов нет – всё это подтвердилось.

Также мы собирали информацию, как он тренировался последние два года в Германии, потому что в зависимости от того, как человек тренируется на льду и на земле, можно понять по вратарю, какой у него ещё есть запас и что из него ещё можно выжать. Делал он определённые вещи или не делал. Если он эти вещи раньше не делал, то, допустим, мне как тренеру понятно, что, значит, он ещё может прибавить, если мы с ним начнём это делать. У нас остался пул, из которого мы и выбрали Хантера. В принципе он понравился всему тренерскому штабу. Мы понимали, что от него надо ждать суперспасений и при этом будут какие-то необязательные голы. Над вторым компонентом продолжаем работать», — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Яцкевичем читайте на «Чемпионате» завтра, 13 декабря, в 9:00 мск.