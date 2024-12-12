Защитник «Кингз» Гавриков объяснил, почему баскетболисты зарабатывают больше хоккеистов

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков объяснил, почему баскетболисты зарабатывают больше хоккеистов.

— Лучший хоккеист мира Макдэвид получает столько, сколько получает заштатный игрок НБА. А можно сделать вот так, вот так, и будет лучше?

— Постоянно по поводу денег эти разговоры между лигами есть, но надо понимать, за сколько продаются права на наши игры, на игры НХЛ и за сколько продаются права там. Если по процентным соотношениям в доходе это сумасшедшие деньги. Люди платят такие же деньги, чтобы прийти посмотреть на баскетбол и на нас, но при этом телеправа, телетрансляции сколько стоят? В разы больше у НБА. Соответственно, лига получает больше, команды получают больше, зарплаты больше. Значит, что это значит? Что людям, которые смотрят по телевизору, им интереснее баскетбол, нежели хоккей.

Бейсбол, например, мы возьмём. Сейчас все следили за «Доджерс», за нашей командой по бейсболу. Они выиграли главную лигу здесь. У них, опять же, если мы берём, стадионы другие. У них там 60 тысяч человек, 70 тысяч человек в стадионах. Когда «Доджерс» играли в финале, у нас на кубе показывали во время игры их матч. Там люди с ума сходили, я поднимаю голову, и там «Доджерс» хоумран делают, когда мячик перелетает через поле, они там зарабатывают очки, у нас весь стадион встаёт. Я думаю, что происходит-то вообще, хотя ребята потом мне рассказали, что когда был финал Кубка Стэнли, у них было начало сезона, как раз у бейсбола, и там тоже на экране показывали, как «Кингз» забивали гол, и там весь стадион тоже вскакивал, это круто, но вернёмся обратно, то, что популярность игры — она всё решает, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».