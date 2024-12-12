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«Была тема номер один». Гавриков — о влиянии выборов президента в США на «Лос-Анджелес»

«Была тема номер один». Гавриков — о влиянии выборов президента в США на «Лос-Анджелес»
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о влиянии выборов президента в США на калифорнийский клуб.

— Ребята обсуждали так или иначе. Везде тут было, по телевидению. Была тема номер один в моменте. У нас же здесь штат, который был за Харрис. Здесь чуть другая система выборов. Здесь голоса суммируются, и идёт голос от штата. В общем, суть такая, что здесь, за кого бы ты ни голосовал, большинство всё равно будет за Харрис, так сложилось, а в других, например, штатах будут за Трампа — и всё. Поэтому тут решалось всё [за счёт] колеблющихся штатов, так называемых, где было примерно 50 на 50 тех, кто и за Трампа, и за Харрис, но здесь конкретно, здесь все были за Харрис. То есть даже если бы ребята говорили, что нам нравится Трамп, он здесь не выиграет в этом штате, никогда. Так же, как и Харрис не выиграет в других штатах.

— Ребята в команде, большинство за кого были? Всё равно же слышали, обсуждали так или иначе, наверное.
— Ну, за Трампа. Здесь вообще нельзя… Ну не то что нельзя, здесь есть люди, которые очень резко негативно будут думать о тебе, если ты им скажешь, что ты за Трампа, по какой-то причине. Здесь очень сильна консервативная история, здесь все люди думают, что вот должно быть вот так и никак иначе, хотя выборы должны быть честные, по идее. Но я говорю, ребята, все, кто голосовал, они сразу сказали, у нас голос не имеет значения, потому что всё равно Трамп в этом штате не победит, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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