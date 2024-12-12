Майоров — о Кубке Первого канала: игроки СКА могли бы отдыхать, но они играют за сборную

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о Кубке Первого канала, проходящем в Санкт-Петербурге.

«То, что предстоящий Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге, на суперсовременной «СКА Арене» — это великолепно. Уверен, что он пройдёт на самом высоком уровне. Это настоящее событие и для города, и для хоккея.

Помню, как несколько лет назад мы с Романом Борисовичем Ротенбергом и Игорем Николаевичем Тузиком присутствовали на заседании архитектурного совета в Санкт-Петербурге, где решался вопрос строительства этой арены. И через несколько лет она появилась. Престижный турнир принимает одна из крупнейших арен Европы, вместимостью более чем 20 тысяч зрителей. Да, у арены ещё не так давно были ряд недоработок, которые сейчас устранены и теперь никакой опасности для зрителей нет. Арена комфортная, удобная, болельщики получат огромное удовольствие.

Сегодня сборная России будет играть против многих зарубежных звёзд, выступающих в чемпионате КХЛ. Костяк нашей сборной составляют игроки СКА – примерно половина состава. Они, как некоторые, могли бы отдыхать, набираться сил перед следующей частью сезона, а они в сборной, чтобы радовать болельщиков. В Санкт-Петербурге СКА всегда играет в «Ледовом» при аншлаге, так что там знают, как собрать зрителей, и уверен, что на «СКА Арене» тоже будут аншлаги», — сказал Майоров «Чемпионату».