Дубль Пинчука помог сборной Беларуси одержать волевую победу над Казахстаном

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Встреча на «СКА Арене» завершилась победой сборной Беларуси со счётом 3:1.

На седьмой минуте первого периода Александр Борисевич с передач Руслана Дёмина и Владимира Гребенщикова открыл счёт во встрече.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода Виталий Пинчук с передач Владислава Ерёменко и Романа Горбунова восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Виталий Пинчук вывел сборную Беларуси вперёд, оформив дубль. На 14-й минуте Вадим Мороз сделал счёт 3:1.