Дубль Пинчука помог сборной Беларуси одержать волевую победу над Казахстаном
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В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Встреча на «СКА Арене» завершилась победой сборной Беларуси со счётом 3:1.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Борисевич (Дёмин, Гребенщиков) – 06:19 (5x5) 1:1 Пинчук (Ерёменко, Горбунов) – 44:14 (5x5) 2:1 Пинчук (Фальковский) – 48:22 (5x4) 3:1 Мороз (Дроздов, Фальковский) – 53:25 (5x5)
На седьмой минуте первого периода Александр Борисевич с передач Руслана Дёмина и Владимира Гребенщикова открыл счёт во встрече.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На пятой минуте третьего периода Виталий Пинчук с передач Владислава Ерёменко и Романа Горбунова восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Виталий Пинчук вывел сборную Беларуси вперёд, оформив дубль. На 14-й минуте Вадим Мороз сделал счёт 3:1.
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