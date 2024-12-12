Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Капризов — главная причина успеха «Миннесоты». Коннор Макдэвид — об игре Кирилла

«Капризов — главная причина успеха «Миннесоты». Коннор Макдэвид — об игре Кирилла
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он отличный игрок. Я вижу команду, которая играет очень хорошо. Капризов играет в отличном звене, он лидер в нём. Против них трудно играть.

Кирилл быстро катается, быстро думает и может контролировать шайбу на высокой скорости. У Капризова отличный бросок. Всегда весело смотреть на таких парней. Я в душе фанат хоккея и стараюсь перенимать разные вещи у других ребят. Капризов — отличный игрок и главная причина успеха «Миннесоты», — приводит слова Макдэвида сайт Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Владелец «Уайлд»: наша приоритетная цель — подписать долгосрочный контракт с Капризовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android