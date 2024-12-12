«Капризов — главная причина успеха «Миннесоты». Коннор Макдэвид — об игре Кирилла

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он отличный игрок. Я вижу команду, которая играет очень хорошо. Капризов играет в отличном звене, он лидер в нём. Против них трудно играть.

Кирилл быстро катается, быстро думает и может контролировать шайбу на высокой скорости. У Капризова отличный бросок. Всегда весело смотреть на таких парней. Я в душе фанат хоккея и стараюсь перенимать разные вещи у других ребят. Капризов — отличный игрок и главная причина успеха «Миннесоты», — приводит слова Макдэвида сайт Национальной хоккейной лиги.