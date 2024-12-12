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26-летний защитник «Автомобилиста» перешёл в «Ладу»

26-летний защитник «Автомобилиста» перешёл в «Ладу»
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26-летний защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов продолжит карьеру в «Ладе». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Севостьянов выступал в системе «Автомобилиста» с 2017 года. За главную команду уральского клуба он провёл в общей сложности 66 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. В нынешнем сезоне в активе Севостьянова 12 матчей за «Автомобилист», без результативных баллов с показатель полезности «-8».

Отмечается, что в качестве ответного шага в «Автомобилист» в следующее трансферное окно перейдёт один из действующих игроков «Лады».

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.

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