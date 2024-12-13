Тренер вратарей «Динамо» объяснил, почему Миска пропустил курьёзный гол от Головкова

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич объяснил, почему голкипер бело-голубых Хантер Миска пропустил курьёзный гол от защитника «Витязя» Игоря Головкова.

— В июле Хантеру исполнилось 29 лет – это далеко не детский возраст. Насколько реально исправить технические моменты, которые преследуют его всю карьеру? Бросается в глаза, как он любит взмахивать ловушкой, словно желая сделать очень красивый сейв, а вместо этого происходят такие курьёзные моменты, как тот же гол Игоря Головкова.

— Давайте тогда начнём с гола Головкова. Естественно, сразу после игры мы посмотрели тот момент. Конечно, первая реакция – шок. Вроде бы простой бросок, шайба летит прямо в ловушку, попадает в неё и залетает в ворота. Но дальше мы стали смотреть повтор момента с камеры из-за ворот, и там мы увидели всю ситуацию: пошёл бросок, а Хантер закрыт двумя нашими игроками – если бы шайба залетела под блин, или под ловушку, или бы он вообще её не коснулся – то всё это не выглядело бы так комично, как как получилось.

Он не видел бросок, и он молодец, что вообще среагировал на полпути, но вся его предыстория в прессе накладывает дальнейший отпечаток. После этого гола на следующем собрании Алексей Николаевич Кудашов показал команде этот момент. И сказал, что с одной стороны с трибуны всё выглядит так, что это простой гол, в котором виноват вратарь. Но с другой, мы видим, что у нас один игрок поехал не туда, куда надо, из-за чего создал скрин вратарю и вратарь выглядел дураком.

С трибуны всё выглядит по-другому. И если я буду смотреть игру с одной камеры или с трибуны, то так же всё будет выглядеть по-другому. Но когда ты делаешь детальный разбор, то всё получается иначе – многие лёгкие голы будут казаться тяжёлыми, а многие голы, которые кажутся тяжёлыми для болельщиков, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Яцкевичем читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 декабря, в 9:00 мск.