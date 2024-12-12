Аль-Кубаиси: «Красная машина» в Дубае — большой шаг для развития мирового хоккея

Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель аль-Кубаиси подробно рассказал о взаимодействии с Федерацией хоккея России.

— Каким видите ближайшее взаимодействие ФХР и федерации зимних видов спорта ОАЭ?

— Во-первых, хочу поблагодарить Россию за очень тёплый приём. Мы не чувствуем никакой разницы между нашими странами, чувствуем себя в полной безопасности. Мы счастливы быть здесь. История взаимодействия наших федераций началась довольно давно. После сегодняшней церемонии мы уверены, что можем достичь ещё большего развития. Когда у нас в Дубае появится академия «Красная машина», это будет большим шагом для развития хоккея по всему миру. Эти отношения важны не только для нас и России, но и для всего мира, для молодых хоккеистов.

— Каким было ваше общение с ФХР?

— Как федерация мы постоянно находились в поиске подходящей академии, которая могла бы поддерживать нас и помогать развивать хоккей в ОАЭ. Мы посетили академию Red Bull, были в Швейцарии, в Канаде. Искали лучший вариант, который подойдёт нашей культуре, нашему видению. И затем нашли «Красную машину», после чего начали обсуждать её появление в ОАЭ. Сейчас самый подходящий для этого момент.

— В вашем разговоре Роман Ротенберг сказал, что хоккейный матч с участием команд-грандов в ОАЭ может собрать большую публику, чем турнир UFC.

— Нам кажется, что это возможно, многие россияне и канадцы захотят на это посмотреть. Хоккей — один из самых скоростных видов спорта, он очень привлекателен для молодых поколений. Думаю, эффект будет, на такие матчи соберётся очень большое количество болельщиков. Некоторым сложно поверить, что можно провести хоккейный матч в месте, пройдя пять минут от которого, окажешься посреди пустыни. Это может показаться невероятным, поэтому людям стоит приехать к нам и увидеть всё собственными глазами, — сказал аль-Кубаиси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.