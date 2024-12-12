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Аль-Кубаиси: НХЛ хочет приехать в ОАЭ уже в 2027-м. Давайте устроим матч с клубом КХЛ!

Аль-Кубаиси: НХЛ хочет приехать в ОАЭ уже в 2027-м. Давайте устроим матч с клубом КХЛ!
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Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель аль-Кубаиси заявил о желании НХЛ провести матч в 2027 году.

— Вы уже разговаривали с НХЛ насчёт возможного приезда их клубов в ОАЭ?
— Мы получили письмо от НХЛ. Они хотят провести матч в ОАЭ. Мы постоянно ведём переговоры на этот счёт. Но теперь у нас появилась ещё одна идея — давайте устроим матч между клубами КХЛ и НХЛ в Дубае! Мне кажется, эта идея устроит всех.

— Это возможно в ближайшие годы?
— Конечно. НХЛ хотела бы провести матч у нас уже в 2027-м. Это очень близко. У нас есть все условия для этого, нужно лишь немного модернизировать арену и правильно подготовить лёд — тогда мы будем в полной готовности провести такой матч, — сказал аль-Кубаиси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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