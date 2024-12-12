Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков объяснил, почему на выборах президента США поддержал бы Дональда Трампа.

«Я бы хотел, наверное, чтобы Трамп выиграл, но, соответственно, я голосовать не могу и моё мнение никому не интересно. Я думаю, слыша, что говорят ребята, опираясь на их мнение тоже, Трамп будет поинтереснее. В плане мигрантов у него другая политика, потому что очень много нелегальных именно мигрантов, которые пришли, он хотел с ними бороться, это цель номер один там его была. Потом по здравоохранению реформы должны были быть, которые Байден не сделал или сделал не так, как людям бы это всё очень хорошо понравилось, и дальше уже подпункты, моменты в плане экономики, и в плане всего. Ребята вот так вот говорили все, что я слышал, собирал, что Трамп был бы получше», — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».