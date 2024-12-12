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В Москве состоится благотворительный матч между звёздами хоккея и сборной блогеров

14 декабря в рамках масштабного проекта «Путешествие в Рождество» состоится благотворительный матч между «Легендами хоккея России» и «Сборной блогеров». Об этом сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В состав «Легенд хоккея России» вошли такие игроки, как Виталий Прошкин, Сергей Коньков, Владимир Антипов, Максим Рыбин, Алексей Терещенко, Алексей Емелин и другие.

В состав «Сборной блогеров» вошли участники проектов Hockey Brothers и NBSK, Александр SLAP SHOT, Илья Винокуров (IVHockey) и другие.

Ведущим матча стал комментатор Артём Бартак.

Матч пройдёт в Москве по адресу: улица Сухонская, 6с1. Начало встречи — в 15:00 мск, сбор гостей — с 14:00 мск.

Отмечается, что участники собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Этот госпиталь с более чем вековой историей является важным медицинским учреждением, оказывающим помощь военнослужащим и ветеранам.