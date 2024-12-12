Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Москве состоится благотворительный матч между звёздами хоккея и сборной блогеров

В Москве состоится благотворительный матч между звёздами хоккея и сборной блогеров
Аудио-версия:
Комментарии

14 декабря в рамках масштабного проекта «Путешествие в Рождество» состоится благотворительный матч между «Легендами хоккея России» и «Сборной блогеров». Об этом сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В состав «Легенд хоккея России» вошли такие игроки, как Виталий Прошкин, Сергей Коньков, Владимир Антипов, Максим Рыбин, Алексей Терещенко, Алексей Емелин и другие.

В состав «Сборной блогеров» вошли участники проектов Hockey Brothers и NBSK, Александр SLAP SHOT, Илья Винокуров (IVHockey) и другие.

Ведущим матча стал комментатор Артём Бартак.

Матч пройдёт в Москве по адресу: улица Сухонская, 6с1. Начало встречи — в 15:00 мск, сбор гостей — с 14:00 мск.

Отмечается, что участники собирают подарки для пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Этот госпиталь с более чем вековой историей является важным медицинским учреждением, оказывающим помощь военнослужащим и ветеранам.

Материалы по теме
«Счастливы подписать этот договор». В Федерации хоккея ОАЭ оценили меморандум с ФХР
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android