«Это тяжёлые моменты». В «Динамо» рассказали, как их американский вратарь меняет свою игру

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич рассказал, как американский голкипер Хантер Миска меняет свою игру.

— Когда Миска приехал в Россию и с первого матча на предсезонке начал играть в своей манере со всеми этими рискованными выходами из ворот, то никакого удивления не было, потому что вы знали, что так оно и будет? Его манера игры же сразу бросилась в глаза – россияне так не играют.

— Наверное, просто в его игре есть определённые детали, которых действительно нет у других вратарей. Есть тот момент, который нам нужно улучшать. И мы этим занимаемся. В принципе, нам уже удалось систематизировать его игру, вследствие чего её качество даже по статистическим данным стало значительно лучше.

Но продолжают оставаться те моменты, которые мешают ему сделать ещё один шаг вперёд. Это те привычки, которые уже давно у него укоренились. Над этим нам нужно сейчас сконцентрироваться и дальше работать.

— Спустя несколько месяцев после начала работы с Хантером вы видите больше позитива или негатива?

— Я работал со многими взрослыми вратарями и могу заметить, что Хантер – большой молодец в плане того, как он меняет свою систему игры. Он очень быстро меняется – именно в тактическом плане. Он слушает и всё выполняет.

Но есть те вещи, которые в нём давно заложены и которые не связаны с тактикой. Это его тело, его биомеханика, его координация. Вот они тяжелее всего поддаются исправлению. Тактику игры в принципе мы с ним уже проработали. Он знает систему и чётко ей пользуется.

Но теперь нам нужно сделать больший акцент над другими вещами. Есть четыре момента, над которыми после игры с «Локомотивом» мы ежедневно работаем. Это тяжёлые моменты. Как вы сказали, это всё то, что заложено в нём с детства. И только время покажет, как он будет их исправлять. Это действительно тяжело, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.