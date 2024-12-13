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Тренер вратарей «Динамо» высказался о работе с бригадой голкиперов в московском клубе

Тренер вратарей «Динамо» высказался о работе с бригадой голкиперов в московском клубе
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Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич рассказал о работе с бригадой голкиперов — Хантером Миской и Максимом Моторыгиным.

— Справедливо ли утверждать, что на Хантера вы тратите больше времени, чем на Максима? И с Моторыгиным вам работается проще, потому что он обладает лучшей техникой?
— С Максимом проще в том плане, что он находился в нашем лагере развития, тогда как Хантер по семейным обстоятельствам приехал только на 10-й день предсезонного сбора в Минске. С Максимом мы ещё в лагере развития обсудили те вещи, которые ему надо исправить. Это касается и стойки, и техники, и тактики игры.

Он сразу получил много информации. Максим как солдат – ему говоришь, он делает. И он молод, поэтому ему легче всё заходит. И тот цикл, который мы отработали в лагере развития на предсезонке, помог ему по-другому выстроить систему игры и переварить некоторые вещи.

С Хантером у нас не было такой возможности. Мы начали работу только в середине августа – меняли одно, второе, третье. Надо понимать, что мы и с Максом много работаем, но он моложе, и ему всё даётся легче. Плюс у него есть некоторые базовые вещи такие, как, например, катание, терпение на ногах, координация. Они у него изначально на другом уровне, чем у Хантера. Из-за этого Максу легче заходят вещи, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Яцкевичем читайте на «Чемпионате»:
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