Стал известен капитан и ассистенты сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

Защитник Александр Никишин стал капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ассистентами капитана стали Евгений Кузнецов, Александр Елесин, Сергей Плотников и Михаил Григоренко.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Российская сборная начнёт турнир с матча со Сборной мира КХЛ, в которой собраны легионеры лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск.