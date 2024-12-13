Артём Яцкевич объяснил, почему Хантер Миска стал настолько популярным голкипером в России

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич объяснил, почему голкипер Хантер Миска стал настолько популярным в России

— У вас есть понимание, почему Хантер Миска стал самым популярным вратарём у российской прессы и у многих болельщиков? Ни одного игрока в лиге не обсуждают так активно, как каждое действие Миски.

— Мне кажется, что основной момент здесь заключается в том, что кандидатура вратаря в топ-клуб «Динамо» была самой обсуждаемой в КХЛ. Все сильно ждали, кого мы привезём. Мы подписали такую фигуру… Конечно, она была неоднозначна с точки зрения его статистики и того, откуда и с каким бэкграундом он приехал.

Естественно, что дальше игра Хантера уже рассматривалась под микроскопом. Где-то критика в его адрес была обоснованной, а где-то было видно, что люди просто ждут его ошибок и им уже без разницы, что он делает. Они просто ждут любого момента, чтобы вылить на него свою критику. А так как он уже сам по себе стал популярным, то это всё продолжается и люди за ним следят. Наверное, это здорово, что есть интерес у болельщиков и что люди его обсуждают.

Понимаете, это такая информация, на которую мы никак не можем повлиять. Мы можем контролировать только нашу работу и можем влиять лишь на то, что делаем на льду и на земле. С точки зрения психологии можем влиять на то, как работаем и воспринимаем эту информацию. Но с самим фактом того, есть информация или нет, мы ничего не сможем сделать, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.