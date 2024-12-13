Яцкевич: тренеры вратарей в американских школах — это маркетинг. В России всё иначе

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич сравнил подготовку голкиперов в России и Северной Америке.

— Когда в межсезонье «Динамо» искало вратаря в Северной Америке, то спортивному блоку так и не удалось никого подписать из НХЛ/АХЛ. Многие из тех, кому раньше за счастье было подписать двусторонний контракт, летом оставались в НХЛ на одностороннем соглашении. Вы видите сильный вратарский кризис в Северной Америке? Неслучайно же, что российские вратари настолько заметно доминируют в НХЛ.

— Такой хороший вопрос, на который можно очень длинно отвечать. Начну с конца: почему начался массовый приток российских вратарей и почему они добиваются такого успеха в Америке. Сейчас разговариваешь со скаутами, и они говорят, что их цель – задрафтовать российского вратаря. Это реально панацея. Почему это произошло?

Первый момент – в чём заключается разница между североамериканской и русской школой подготовки? Там всё осуществляется за счёт родителей. У них в школах нет тренеров вратарей. Школы частные: туда придёт тренер вратарей на один-два раза, может быть, раз в две недели, а может быть – и раз в месяц. А это очень мало. Там люди должны ходить и платить.

Плюс родители на 99,9% не разбираются во вратарстве. Им может казаться, что один тренер работает плохо, потому что он делает такие простые и неинтересные вещи, а у другого всё так весело – у него вратарь пляшет, отрабатывает ситуации, которые случаются раз в 12-15 матчей, а может быть, и за весь сезон не случатся. Зато это же интересно, не так, как у всех. А тот парень, который работает скучно, у него рутинный процесс – движение, бросок, движение, бросок. Он делает те вещи, которые максимально часто встречаются в игре.

Там платит родитель, который не разбирается в происходящем. Он отдаёт большие деньги и ждёт отдачи, но не понимает, что предпринимает неправильные действия. У меня есть хороший знакомый, который мне объяснял, почему успех в России, а не в Америке. У них тренеры – это маркетинг. Они должны заинтересовать родителя и продать свои услуги. Возможно, они должны делать какую-то ерунду, чтобы это зацепило людей.

— Словно продажа рекламы.

— Они должны заработать, тогда как в России всё устроено иначе – государство платит деньги и тренеры имеют право делать то, что они считают нужным.

Плюс второй момент. Наверное, лет семь назад мы получили большую информацию из Северной Америки, Финляндии, Швеции. Взяли их методики и стали работать на постоянной основе. Я знаю, что в прошлом или позапрошлом году состоялась конференция, на которой тренерский состав в Швеции выразил такую мысль, что теми темпами, которыми работают россияне и как они растут, они нас начинают съедать.

Вопрос почему: в своём окружении мы пришли к такому ответу, что российские вратари и в целом голкиперы со всего нашего постсоветского пространства работают намного усерднее, потому что воспитаны на том, что им нужно работать, терпеть и преодолевать. Западное воспитание устроено так, что нет ничего страшного в том, что дети не учатся терпеть и преодолевать.

Может быть, с точки зрения психологии у нас и плохо то, что ребёнка могут загнобить и что ему тяжело, но если человек это преодолеет, если правильно выстроена работа с тренером, если идёт верный посыл от родителей, тогда он становится сильнее ментально, сумев справиться со всеми трудностями. И он трудоголик, потому что мы очень много работаем. Допустим, в своей разминке мы можем сделать больше вещей, чем североамериканцы или европейцы за время всей тренировки. Все знают Сергея Бобровского. А я доподлинно знаю, как много он работает. Он большой молодец. Так не каждый сможет.

Залог успеха российских вратарей в том, что мы смогли взять на вооружение всё лучшее от них и стали работать. В каждой нашей школе есть тренеры вратарей, чего нет в Америке. Если же сравнивать с Европой, то у них, как правило, работают волонтёры. То есть они занимаются сначала одной работой, а потом идут на вторую. У нас тренеры полностью погружены в процесс. А если это фанатичные люди, то они ещё и землю будут делать, и лёд, и ещё других вратарей разбирать. Мы работоспособнее: наше воспитание заточено на то, что мы такие бойцы. Всё это и привело к тому, что сейчас российские вратари ценятся сильнее представителей других стран, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.