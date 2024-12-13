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Тренер «Динамо» объяснил, почему голкиперы НХЛ демонстрируют худшую статистику за 20 лет

Тренер «Динамо» объяснил, почему голкиперы НХЛ демонстрируют худшую статистику за 20 лет
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Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич объяснил, почему голкиперы НХЛ демонстрируют худшую статистику за 20 лет.

— В 2024 году в НХЛ фиксируют наименьший процент отражённых бросков за очень долгое время, чуть ли не худший результат за 20 лет. В чём вы видите причину?
— Вроде меньше 90 процентов. Средний процент составляет 89 с чем-то.

— За такой процент в КХЛ вратаря морально казнят во всех телеграм-каналах.
— Мы должны понимать, что чем круче лига, тем больше в ней игроков с лучшим мастерством исполнения. Это раз. Там больше трафика. Это два. А скрин – это очень большая часть забитого гола.

Ещё один важный момент. Если мы берём КХЛ, то в широкой своей массе в основном у нас очень хорошо выстроена оборонительная система. Лично моё мнение: если выстраивать пропорцию, то оборонительная система среди команд КХЛ преобладает над командами с оборонительной системой в НХЛ и тем более в АХЛ. Поэтому в АХЛ у вратарей всегда маленький процент сейвов – много контратак, много промахов в обороне – там преобладает атакующий хоккей.

Форма. Я не знаю, пришёл ли уже стандарт вратарской формы в КХЛ к американскому стандарту, но думаю, что нет. Сравните силуэт вратаря в НХЛ и КХЛ, и вы прочувствуете разницу. В НХЛ у каждого вратаря чипованная форма под номером. Твой нагрудник посмотрели перед сезоном, измерили и присвоили номер. К тебе может подойти комиссар и проверить. У нас же ты отсылаешь форму, а дальше измерений уже не происходит. Можно измерить во время игры, если взять тренерский запрос. В ВХЛ я брал семь или восемь запросов, и все запросы сработали (улыбается). Но этот вопрос должна поднимать лига, а не я. Многое мы берём из НХЛ, и я думаю, что этот момент тоже к нам когда-то придёт, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Яцкевичем читайте на «Чемпионате»:
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