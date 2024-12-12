«Россия 25» — Сборная мира КХЛ: составы команд на Кубок Первого канала по хоккею — 2024

12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024.

Российская сборная начнёт турнир с матча со Сборной мира КХЛ, в которой собраны легионеры лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Состав сборной «Россия 25»:

Фото: ФХР

Состав Сборной мира КХЛ:

Фото: КХЛ

Напомним, соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.