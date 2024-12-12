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Россия 25 — Сборная мира КХЛ: составы команд на Кубок Первого канала по хоккею 2024

«Россия 25» — Сборная мира КХЛ: составы команд на Кубок Первого канала по хоккею — 2024
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12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024.

Российская сборная начнёт турнир с матча со Сборной мира КХЛ, в которой собраны легионеры лиги. Встреча начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
1-й период
0 : 0
Сборная мира КХЛ

Состав сборной «Россия 25»:

Фото: ФХР

Состав Сборной мира КХЛ:

Фото: КХЛ

Напомним, соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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