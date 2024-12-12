Нападающий «Спартака» Филин: у меня на ЦСКА особый настрой — есть обида

Нападающий московского «Спартака» Егор Филин рассказал о самых принципиальных для него соперников в Континентальной хоккейной лиге.

«Настрой на СКА всегда особый. Всегда хочется обыграть. Неважно, из НХЛ кто-то приехал. Когда вывеска «Спартак» — СКА, то всегда хочется выиграть. Если выбирать одну команду? Лично у меня на ЦСКА особый настрой. Небольшая обида есть, даже не небольшая. Поэтому хочется выиграть и лично себя показать хорошо», — приводит слова Филина Legalbet.

С 2016 по 2022 год Егор Филин выступал в системе ЦСКА. В нынешнем сезоне Филин сыграл 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.