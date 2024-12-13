Тренер «Динамо»: когда Миска в каких-то городах КХЛ вставал в ворота, я понимал — ему хана

Тренер вратарей московского «Динамо» Артём Яцкевич рассказал об удалениях голкиперов за сдвиг ворот в КХЛ.

— В КХЛ гораздо чаще удаляют вратаря за сдвиг ворот. Это же усложняет игру голкиперам?

— Да, в КХЛ приняли простой принцип, если сдвиг ворот, то виноват вратарь. Из-за этого меняется стиль игры вратаря. Что сделали в НХЛ? Они сделали шире стойки штанг. Когда этим летом ездил в Америку, то снимал там ворота и просто был ошарашен. Там огромный штырь. И я теперь понимаю, почему у них мощные вратари отталкиваются от штанг, а ворота остаются на месте. У нас же Хантер в каких-то городах вставал в ворота, и я отчётливо понимал, что если он будет так играть, то ему хана – мы весь матч в меньшинстве сыграем из-за сдвигов ворот.

Я отправлял этот момент в лигу. Мы говорили с инспекторами. И они сказали, что надо размораживать лёд, чтобы сверлить новые отверстия большего размера, чтобы туда вставали такие штыри. У нас же пока решили, что вратарь виноват в любом сдвиге, а бывают такие ситуации, когда ворота просто не стоят.

Несколько лет назад «Салават» играл с «Трактором» в плей-офф. 3-1 в серии в пользу Уфы. Пятый матч серии у них дома. Последние две минуты. А вы знаете, что сдвиг ворот в последние две минуты матча – это буллит. Высокий вратарь Федотов сдвигает ворота. Как тренер вратарей я вам скажу, что это точно произошло не специально. Но назначили штрафной бросок, «Салават» забил и вышел в следующий раунд. Такие моменты очень обидны, — сказал Яцкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.