Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал, о чём мечтает

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о своей главной мечте.

— У тебя хорошая карьера, ты живёшь в прекрасном месте, есть семья, дети, казалось бы, всё здорово. О чём ты мечтаешь?

— В плане семьи, всё, о чём мечтаю, у меня уже всё здесь, ты видел. Мира, когда бегает, суетится, и сын подрастает. Дети — самое главное, что у нас есть. И в них, когда вкладываешь себя, свою любовь, они тебе отвечают смехом и улыбками, это лучшее, я думаю. В плане хоккея — Кубок Стэнли. Мне, в принципе, там свои никакие награды… Мне неинтересно, сколько я там голов забью, сколько передач отдам, какой плюс-минус будет, это не так важно, когда у тебя кубок есть, я думаю, так, — сказал Гавриков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».