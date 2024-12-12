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«Он один из лучших игроков в мире, у него есть всё». Капризов — о Конноре Макдэвиде

«Он один из лучших игроков в мире, у него есть всё». Капризов — о Конноре Макдэвиде
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в преддверии очного матча команд высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Макдэвид — один из лучших игроков в Национальной хоккейной лиге. Я бы сказал, даже в мире. Он быстрый и у него хорошие руки. У него есть всё», — приводит слова Капризова сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в активе российского форварда 43 очка (18 голов + 25 результативных передач) в 27 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет на своём льду с «Эдмонтон Ойлерз» 13 декабря. Игра начнётся в 4:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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