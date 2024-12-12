The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли после двух месяцев регулярки НХЛ

Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главных претендентов на Кубок Стэнли после двух месяцев регулярки НХЛ.
Главным претендентом на победу в Кубке Стэнли авторы считают «Даллас Старз» (38,5% после опроса журналистов сайта). Вторую и третью строчки делят «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз» (по 15,4%). На четвёртом месте — «Эдмонтон Ойлерз» (11,5%), на пятом — «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз» (по 7,7%).
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».