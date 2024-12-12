Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли после двух месяцев регулярки НХЛ

The Athletic назвал главных претендентов на Кубок Стэнли после двух месяцев регулярки НХЛ
Комментарии

Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главных претендентов на Кубок Стэнли после двух месяцев регулярки НХЛ.

Главным претендентом на победу в Кубке Стэнли авторы считают «Даллас Старз» (38,5% после опроса журналистов сайта). Вторую и третью строчки делят «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз» (по 15,4%). На четвёртом месте — «Эдмонтон Ойлерз» (11,5%), на пятом — «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз» (по 7,7%).

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

Материалы по теме
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
«Алекс — бык! Но он будет нервничать». Что Гретцки думает о травме и погоне Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android