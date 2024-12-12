Экс‑глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и бывший член Международного олимпийского комитета (МОК), работающий сейчас председателем судейского экспертного комитета КХЛ, Рене Фазель присутствует на матче «Россия 25» — Сборная мира КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фото: «Чемпионат»

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.