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Рене Фазель присутствует на матче «Россия 25» — Сборная мира КХЛ

Рене Фазель присутствует на матче «Россия 25» — Сборная мира КХЛ
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Экс‑глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) и бывший член Международного олимпийского комитета (МОК), работающий сейчас председателем судейского экспертного комитета КХЛ, Рене Фазель присутствует на матче «Россия 25» — Сборная мира КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
1-й период
0 : 0
Сборная мира КХЛ

Фото: «Чемпионат»

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартовал традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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