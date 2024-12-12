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«Автомобилист» перевёл в список отказов нападающего Брендана Лайпсика

«Автомобилист» перевёл в список отказов нападающего Брендана Лайпсика
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«Автомобилист» перевёл в список отказов нападающего Брендана Лайпсика. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

В этом сезоне 30-летний хоккеист за «Автомобилист» провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Всего на счету Лайпсика в КХЛ 250 матчей, в которых форвард забросил 62 шайбы и отдал 91 передачу.

Напомним, согласно регламенту КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.

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