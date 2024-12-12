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Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Президент России Владимир Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители — точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом. И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле», — заявил Путин.

Михайлов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), серебряный призёр Олимпиады-1980; восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА. Был капитаном сборной СССР. В 2000 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

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