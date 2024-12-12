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«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» после протестов украинских организаций США

«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» после протестов украинских организаций США
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«Коламбус Блю Джекетс» отменил «Вечер русского наследия», который должен был состояться на игре с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

«Основной причиной отмены стал протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые писали во все инстанции, включая спонсоров команды, преподнося это мероприятие как политическую акцию.

Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность», — заявил «Матч ТВ» один из организаторов «Вечера русского наследия» Александр Браверман.

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