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Форвард «Спартака» рассказал, какому городу нужен клуб КХЛ

Форвард «Спартака» рассказал, какому городу нужен клуб КХЛ
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Нападающий «Спартака» Егор Филин заявил, что новый клуб Континентальной хоккейной лиги нужен в Калининграде.

«Когда мы были в Калининграде, то разговаривали с друзьями об этом. Странно, что в таком городе нет хоккейной команды. Думаю, народ бы ходил и любил хоккей.

Был на футболе, когда «Балтика» себе обеспечила выход в Российскую Премьер-Лигу. Атмосфера очень домашняя, дружелюбная, все воспитанные. Думаю, на хоккей был бы такой же спрос. Популярность команды была бы запредельная. Город сам по себе очень красивый. Туда бы и хоккеисты с удовольствием поехали играть», — приводит слова Филина Legalbet.

В нынешнем сезоне Филин сыграл 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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