Генеральный директор ФХР Курбатов: ИИХФ вообще не хочет видеть россиян

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что Международная федерация хоккея не заинтересована в возвращении национальной команды России на международные соревнования.

«Никаких подвижек в сторону допуска России на международную арену пока нет. ИИХФ заняла свою позицию. Отстранение России они объясняют соображениями безопасности. То есть не за то, что мы что-то сделали, а потому что не могут обеспечить безопасность спортсменам. Пока ситуация с военными действиями на Украине принципиально не поменяется и боевые столкновения не будут остановлены, то, думаю, вряд ли мы куда-то продвинемся. Оснований заводить этот разговор нет.

ИИХФ вообще не хочет нас видеть. Мы с Александром Кикнадзе хотели посетить конгресс, но они нашу регистрацию поменяли и перевели наше участие с очного на заочное. То есть если бы мы приехали, то нам бы не выдали аккредитацию и не пустили бы в зал. Их объяснения о соображениях безопасности — это абсурд. Формулировка ИИХФ о нашем отстранении — это фуфло. Какая ещё безопасность? Это чисто политическое решение. Но если бы оно — отстранение — было бы сформулировано именно в связи с политикой, то мы бы могли его оспорить», — приводит слова Курбатова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.