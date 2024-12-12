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Вячеслав Быков: сборная России по хоккею способна выиграть на Олимпийских играх 2026 года

Вячеслав Быков: сборная России по хоккею способна выиграть на Олимпийских играх 2026 года
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил перспективы хоккейной национальной команды России на Олимпийских играх 2026 года при условии допуска от ИИХФ.

— Можно ли считать сегодняшнюю сборную России претендентом на золото Олимпиады?
– Всё будет зависеть от того, игроки из НХЛ будут участвовать или нет. Но, в любом случае, будь эта команда из игроков НХЛ или игроков внутреннего чемпионата КХЛ, я думаю, что наши ребята вполне способны занять ведущие позиции мирового уровня и стать чемпионами. Почему бы и нет? — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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