Вячеслав Быков: сборная России по хоккею способна выиграть на Олимпийских играх 2026 года

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил перспективы хоккейной национальной команды России на Олимпийских играх 2026 года при условии допуска от ИИХФ.

— Можно ли считать сегодняшнюю сборную России претендентом на золото Олимпиады?

– Всё будет зависеть от того, игроки из НХЛ будут участвовать или нет. Но, в любом случае, будь эта команда из игроков НХЛ или игроков внутреннего чемпионата КХЛ, я думаю, что наши ребята вполне способны занять ведущие позиции мирового уровня и стать чемпионами. Почему бы и нет? — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.