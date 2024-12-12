Трёхкратный чемпион мира оценил идею провести матчи КХЛ и НХЛ в ОАЭ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил идею провести матчи между клубами КХЛ и НХЛ в Дубае (ОАЭ).

«Вообще отлично! Очень интересно на такое посмотреть. И на наших ребят посмотреть, которые в КХЛ выступают, и на тех, кто представляет нашу страну в НХЛ. Представляете, какой ажиотаж будет? Главное, чтобы условия соответствующие были созданы – туры, дворцы и так далее.

Реально ли сделать такие игры более частой практикой? В сегодняшних реалиях нам в принципе интересно сыграть. Это же НХЛ! Показать себя и посмотреть на уровень нашей лиги, куда нам двигаться и что делать дальше. Это громаднейший опыт для нашей лиги, для тех клубов, которые будут участвовать», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о желании провести матчи среди клубов КХЛ и НХЛ в Дубае.