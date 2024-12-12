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Россия 25 — Сборная мира КХЛ, результат матча 12 декабря 2024, счет 4:1, Кубок Первого канала по хоккею 2024

«Россия 25» уверенно обыграла Сборную мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала
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В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная «Россия 25» встречалась со Сборной мира КХЛ. Игра завершилась победой хозяев турнира со счётом 4:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Хайруллин (Елесин) – 23:52 (5x5)     2:0 Григоренко (Никишин, Кузнецов) – 32:53 (5x4)     3:0 Елесин (Григоренко, Хайруллин) – 36:07 (5x5)     4:0 Сафонов (Абрамов, Никишин) – 51:30 (5x5)     4:1 Шулак (Уильямс, Андреофф) – 59:31 (5x5)    

На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Александра Елесина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Александра Никишина и Евгения Кузнецова удвоил преимущество «России 25». На 17-й минуте периода Александр Елесин с передач Михаила Григоренко и Марата Хайруллина сделал счёт 3:0.

В середине третьего периода Илья Сафонов с передачи Виталия Абрамова довёл счёт до крупного. В конце игры Либор Шулак установил окончательный счёт во встрече.

Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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