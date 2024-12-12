«Россия 25» уверенно обыграла Сборную мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная «Россия 25» встречалась со Сборной мира КХЛ. Игра завершилась победой хозяев турнира со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Александра Елесина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Александра Никишина и Евгения Кузнецова удвоил преимущество «России 25». На 17-й минуте периода Александр Елесин с передач Михаила Григоренко и Марата Хайруллина сделал счёт 3:0.

В середине третьего периода Илья Сафонов с передачи Виталия Абрамова довёл счёт до крупного. В конце игры Либор Шулак установил окончательный счёт во встрече.

Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.