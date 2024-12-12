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Кубок Первого канала по хоккею 2024 — результаты, календарь, таблица, 12 декабря

Итоги игрового дня Кубка Первого канала на 12 декабря
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Сегодня, 12 декабря, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге завершился первый игровой день Кубка Первого канала — 2024.

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Встреча на «СКА Арене» завершилась победой сборной Беларуси со счётом 3:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 14:30 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Борисевич (Дёмин, Гребенщиков) – 06:19 (5x5)     1:1 Пинчук (Ерёменко, Горбунов) – 44:14 (5x5)     2:1 Пинчук (Фальковский) – 48:22 (5x4)     3:1 Мороз (Дроздов, Фальковский) – 53:25 (5x5)    

Закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная «Россия 25» встречалась со Сборной мира КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев турнира со счётом 4:1.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 1
Сборная мира КХЛ
1:0 Хайруллин (Елесин) – 23:52 (5x5)     2:0 Григоренко (Никишин, Кузнецов) – 32:53 (5x4)     3:0 Елесин (Григоренко, Хайруллин) – 36:07 (5x5)     4:0 Сафонов (Абрамов, Никишин) – 51:30 (5x5)     4:1 Шулак (Уильямс, Андреофф) – 59:31 (5x5)    

Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Календарь Кубка Первого канала - 2024
Турнирная таблица Кубка Первого канала - 2024
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