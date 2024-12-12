Итоги игрового дня Кубка Первого канала на 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге завершился первый игровой день Кубка Первого канала — 2024.

В Санкт-Петербурге закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана. Встреча на «СКА Арене» завершилась победой сборной Беларуси со счётом 3:1.

Закончился матч Кубка Первого канала по хоккею — 2024, в котором сборная «Россия 25» встречалась со Сборной мира КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев турнира со счётом 4:1.

Соревнования продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.