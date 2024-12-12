Демидов: не сказал бы, что полностью доволен сезоном, Ротенберг помогает мне

Нападающий СКА Иван Демидов оценил свою игру в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я бы не сказал, что полностью доволен своим сезоном. Никогда нельзя быть на 100% довольным, но в целом всё более-менее нормально. Но я мог бы добиться большего. Физически чувствую себя хорошо, и я не чувствую тяжести сезона, никаких серьёзных проблем нет. Я даже не чувствую особой разницы между игрой в молодёжном хоккее и в КХЛ. Конечно, сначала мне пришлось приспосабливаться, но сейчас всё в порядке.

Роман Ротенберг беседует со мной, чтобы помочь мне играть лучше, но наш главный тренер часто разговаривает со всеми игроками, не только с молодыми», — цитирует Демидова RG.