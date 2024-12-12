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Призёр Олимпийских игр: Ничушкин оступился, но нельзя делать из него изгоя

Призёр Олимпийских игр: Ничушкин оступился, но нельзя делать из него изгоя
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Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, главный тренер клуба МХЛ «СКА-1946» Герман Титов высказался об отстранении нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Когда я играл, то ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то принимал наркотики. С перегаром приходили, много курили, но запрещённых веществ не было.

Наверное, нужно искать золотую середину. Вот недавно наш парень Валерий Ничушкин оступился, сейчас он вернулся. Он хороший игрок. Может быть, у него депрессия была. Нужно комплексно подходить к ситуации. У человека может быть горе, так что рубить с плеча и делать из него изгоя общества точно не надо», — цитирует Титова «ВсеПроСпорт».

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