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Финляндия — Чехия, результат матча 12 декабря 2024, счет 1:3, Еврохоккейтур

Дубль Кубалика принёс сборной Чехии победу над Финляндией в рамках Евротура
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В Пардубице, Чехия закончился вынесенный матч швейцарского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Финляндии встречалась с командой Чехии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
12 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Чехия
0:1 Кубалик (Смейкал, Забрански) – 16:10     1:1 Песонен (Туркулайнен, Пуйстола) – 22:55 (pp)     1:2 Кубалик (Смейкал, Sirota) – 25:44     1:3 Странски (Беранек, Томашек) – 58:49    

На 17-й минуте первого периода Доминик Кубалик с передач Иржи Смейкала и Либора Забрански открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Харри Песонен с передач Ерри Туркулайнена и Патрика Пуйстолы восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Доминик Кубалик с передач Иржи Смейкала и Якуба Сироты вноь вывел чехов вперёд, оформив дубль.

В конце игры Матей Странски установил окончательный счёт во встрече.

Швейцарский этап Еврохоккейтура продлиться до 15 декабря. Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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