Дубль Кубалика принёс сборной Чехии победу над Финляндией в рамках Евротура

В Пардубице, Чехия закончился вынесенный матч швейцарского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Финляндии встречалась с командой Чехии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 17-й минуте первого периода Доминик Кубалик с передач Иржи Смейкала и Либора Забрански открыл счёт во встрече.
На третьей минуте второго периода Харри Песонен с передач Ерри Туркулайнена и Патрика Пуйстолы восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Доминик Кубалик с передач Иржи Смейкала и Якуба Сироты вноь вывел чехов вперёд, оформив дубль.
В конце игры Матей Странски установил окончательный счёт во встрече.
Швейцарский этап Еврохоккейтура продлиться до 15 декабря. Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
- 12 декабря 2024
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