Ротенберг: канадцы мне сказали, что TSN хотят вернуть молодёжную сборную России на ЧМ

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что канадский вещатель TSN выступил за возвращение молодёжной сборной России на чемпионат мира.

«У меня есть хорошие новости. Канадцы мне сказали, что TSN хотят вернуть молодёжную сборную России на чемпионат мира. Подробностей я не знаю, обращайтесь в TSN», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, молодёжный чемпионат мира — 2025 состоится в Канаде с 26 декабря 2024 года по 6 января 2025 года. Официальное решение по допуску сборной России к участию в международных соревнованиях ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.