Роман Ротенберг ответил на вопрос о статусе сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над Сборной мира КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала — 2024 ответил на вопрос о статусе национальной команды России.

— Можете рассказать статус этой сборной России?

— Это команда победителей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.