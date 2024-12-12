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Третьяк: наша сборная доминировала в первом периоде, не завидую вратарю легионеров

Третьяк: наша сборная доминировала в первом периоде, не завидую вратарю легионеров
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной «Россия 25» над Сборной мира КХЛ (4:1).

«Мне очень понравилось, счёт хороший — 4:1. Красивый хоккей, полный стадион. Думаю, всем понравилось, настоящий праздник. Очень здорово, что мы имеем возможность в прекрасном городе, где любят хоккей, такой видеть хоккей. Мы видели высочайший уровень мастерства, особенно от нашей команды. Она в первом периоде доминировала, только вратарь Смит выручал. Думаю, как вратарь не могу ему позавидовать в первом периоде.

Интересная игра, много очень хороших моментов, игра удалась и доставила всем удовольствие. Первый канал показывал, наверное, полстраны нашей смотрело, для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы наш хоккей смотрели, чтобы мальчишки и девчонки больше играли в хоккей», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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