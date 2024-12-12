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«Это не основная сборная». Владислав Третьяк — о статусе «России 25»

«Это не основная сборная». Владислав Третьяк — о статусе «России 25»
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что «Россия 25» не является основной сборной России.

— Как вам игра Евгения Кузнецова за сборную России?
— Мне его игра очень понравилась, я очень рад его видеть. Желаю ему здоровья, удачи, он сегодня был лидером на площадке. Мне он напомнил Фёдорова, когда в Квебеке играли. Он здесь руководил своей пятёркой и очень многое сделал для победы.

— Как появилась идея пригласить Григория Лепса?
— Я дружу с ним давно и его главный фанат. Он любит хоккей, хорошо спел гимн, народ его любит. Мы в одной семье.

— Он как-то пообщался с хоккеистами, зашёл в раздевалку?
— Я с ним пообщался точно.

— Можете рассказать о статусе этой сборной России?
— В нашей команде всегда должны быть старшие, младшие, как и в армии. Все уже служивые, должны быть ребята, которые постарше, которые помоложе, средние. Самое главное – опыт. Важна передача опыта. Молодёжь учится. А наша задача смотреть в том числе на будущее. Здесь сплав опыта и молодости.

— Это основная соборная или нет?
— Это не основная сборная. У нас не было сегодня задачи всю сборную собрать. Но мы всё время меняем состав. Смотрим, где и как можем привлечь молодёжь, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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