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Президент ФХР: идея со сборной мира хорошая, новые команды — это всегда интересно

Президент ФХР: идея со сборной мира хорошая, новые команды — это всегда интересно
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил идею создания Сборной мира КХЛ для Кубка Первого канала.

— Как оцените идею сборной мира КХЛ?
— Хорошая идея. Думаю, эта команда покажет себя в следующих играх, там собрали хороших игроков. Новое в организации Кубка Первого канала— это всегда интересно, мы давно играем с Беларусью, с Казахстаном, много лет. Здесь новая команда.

— Были ли другие варианты? Год назад звали сборную Китая, они не смогли приехать.
— Не всегда всё получается. Мы всегда будем думать, чтобы придумать что-то новое на следующий Кубок Первого канала, чтобы вам нравилось, чтобы болельщики пришли, чтобы было интересно, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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