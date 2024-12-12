Президент ФХР: идея со сборной мира хорошая, новые команды — это всегда интересно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил идею создания Сборной мира КХЛ для Кубка Первого канала.

— Как оцените идею сборной мира КХЛ?

— Хорошая идея. Думаю, эта команда покажет себя в следующих играх, там собрали хороших игроков. Новое в организации Кубка Первого канала— это всегда интересно, мы давно играем с Беларусью, с Казахстаном, много лет. Здесь новая команда.

— Были ли другие варианты? Год назад звали сборную Китая, они не смогли приехать.

— Не всегда всё получается. Мы всегда будем думать, чтобы придумать что-то новое на следующий Кубок Первого канала, чтобы вам нравилось, чтобы болельщики пришли, чтобы было интересно, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.