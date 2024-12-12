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Майк Кинэн высказался о поражении сборной мира КХЛ от «России 25»

Майк Кинэн высказался о поражении сборной мира КХЛ от «России 25»
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Комментарии

Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн прокомментировал поражение от «России 25» (1:4).

— Игра меня расстроила. Хотел бы извиниться перед болельщиками и перед КХЛ. Наша игра сегодня не отражала традиционный для КХЛ уровень легионеров. Поздравляю Романа с победой, его команда играла солидно и решительно, полностью нас переиграла.

— 20 лет назад вы приезжали в Санкт-Петербург на турнир молодёжных команд в качестве скаута. Как изменился город за 20 лет?
— Изменились арены, «СКА Арена» — невероятный дворец. Мне всегда нравилось тренировать против СКА, и нравилось играть в Санкт-Петербурге, где болельщики всегда с энтузиазмом поддерживают свою команду.

— Насколько непривычно работать с листа?
— Это интересно, у меня было много разного опыта на разных турнирах. Ожидал, что команда будет играть лучше, чем вышло на деле, не считая вратарей, они оба сыграли великолепно. Смит не закончил матч, потому что получил травму во втором периоде. Россия почувствовала нашу робость и воспользовалась этим. Если бы не вратари, счёт бы был гораздо хуже.

— С какой ареной можете сравнить «СКА Арену»?
— Одна из самых примечательных арен мира – «Мэдисон Сквер Гарден», где я тренировал «Рейнджерс». Это одна из самых занятых арен мира. Но я и здесь чувствовал энергию, даже на раскатке атмосфера была электризующей.

— Насколько сложно было мотивировать команду, которая представляет не страну, а лигу?
— Я канадец, исторически североамериканцы гордятся, когда играют на международном уровне. Не думал, что будет так тяжело достучаться до команды. Ей не хватало интенсивности, мотивации и уровня игры. Они не были готовы противостоять сборной России.

— Сегодня была озвучена идея сыграть матч России и Канады или матч между клубами КХЛ и НХЛ в ОАЭ. Что об этом думаете?
— Вы знаете, я тренировал Канаду, выигрывал с ней титулы. Работал с лучшими игроками в истории Канады – Гретцки, Мессье. Если бы НХЛ и ФХР согласились, это было бы впечатляющее зрелище в хоккее, — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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