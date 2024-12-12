Майк Кинэн оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА и «России 25»

Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн оценил работу Романа Ротенберга на посту наставника СКА и «России 25».

— Даёт ли сборной России преимущество, что многие её игроки выступают в СКА, а Роман Ротенберг тренирует обе команды?

— Конечно, это преимущество. Они давно играют вместе, а у нас была только одна тренировка. Этого было недостаточно. Думаю, если бы у нас было больше времени, команда была бы лучше готова противостоять России. Это преимущество, но нет ничего плохого в том, что они им воспользовались сегодня.

— Когда вы работали в КХЛ, Ротенберг был менеджером, сейчас он тренер. Удивлены карьерному продвижению и как оцениваете его тренерские умения?

— Ротенберг проделывает отличную работу и доказывает, что может строить конкурентные команды, — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.