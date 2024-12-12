«Порадовали всю страну и показали доминирование». Ротенберг — о победе «России 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над сборной мира КХЛ (4:1).

«Нам удалось собрать очень дружную команду. Ребята приехали из разных клубов, есть ребята, которые играли на прошлом КПК, им было проще зайти в сборную. Но мы с прошлого года поменяли много деталей, фундаментально потренировались, смотрели видео. Работа в эти дни привела нас к победе.

Хочу отметить соперника, сильная команда, сильный тренерский штаб. Железный Майк – известный на весь мир тренер-победитель. Всегда следил за Кинэном, мальчиком смотрел матчи, когда он возглавлял «Рейнджерс», помню этот финал, другие матчи. С огромным уважением отношусь к Железному Майку, что он приехал в Россию и помогает развиваться российскому хоккею. Это говорит об огромной любви к хоккею в это непростое время.

Игра складывалась по нашему плану. В первом периоде обязаны были забивать, но ребята из-за огромного желания не забросили эти шайбы. Хорошо поговорили в перерыве, обозначили, куда лучше бросать вратарю. Смит сыграл феноменально в первом периоде, мы должны были четыре-пять шайб забрасывать, но это хоккей. Наш вратарь тоже сыграл очень здорово. Во втором периоде сыграли по плану, выиграли его 3:0. В третьем забили хороший гол, дальше допустили одну ошибку. Знаете, как в нашей культуре, кнут и пряник. Пропущенный гол – ошибка полевого игрока.

Порадовали всю страну, показали доминирование с шайбой, яркий хоккей. Не хватило чуть-чуть, чтобы сыграть «на ноль». Железобетонная оборона и яркая атака. Смотрели клипы сборной СССР, взяли это на вооружение и реализовали сегодня на деле», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.