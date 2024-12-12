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Джон Торторелла рассказал о ранжировании вратарей в «Филадельфии»

Джон Торторелла рассказал о ранжировании вратарей в «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о ранжировании вратарей в клубе.

«Эрссон — наш номер один, Колосов — номер два, а Федотов — номер три. Это уже решено. Я говорил с Федотовым, я говорил со всеми вратарями о том, на каком этапе мы находимся», — передаёт слова Тортореллы журналист Чарли О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

«Филадельфия» с 30 очками после 29 игр располагается на девятом месте Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «лётчики» сыграют «Детройт Ред Уингз» на своём льду 13 декабря.

Ранее Торторелла рассказал, в каком аспекте игры российский форвард «лётчиков» Матвей Мичков стал лучше.

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