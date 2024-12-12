Ротенберг: бренд «Красная машина» — лучшая программа в мире

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о влиянии бренда «Красная машина» и заявил, что организаторы турниров теряют деньги в отсутствие национальной команды России на международных соревнованиях.

— Расскажите о возможном допуске России на МЧМ?

— Обратитесь в TSN. А если без шуток, то мы все должны понимать, что бренд «Красная машина» — лучшая программа в мире. Об этом сегодня говорили и представители ОАЭ. Есть журналисты, которые недовольны результатом сборной. Я этого не могу понять. Мы должны радоваться, когда команда побеждает.

Если вы открыто болеете за сборную мира или Майка Кинэна, это тоже позиция, мы это уважаем. А когда журналисты скептически относятся к развитию нашего хоккея, это ни к чему хорошему не приведёт. Без сборной России ИИХФ, Hockey Canada и TSN потеряли сотни миллионов долларов из-за того, что сборная России не играет на МЧМ, ЧМ и так далее. Может, даже миллиард долларов уже потеряли, это серьёзные деньги. Они не могут найти спонсоров, продать трансляции, потому что есть только одна вывеска – Россия – Канада. Ни одна другая сборная никогда не сможет заменить Россию, как бы кто ни старался. Как бы ни копировали нашу модель игры. Предлагаю радоваться нашей победе, а если кто-то болеет за сборную легионеров, ну, извините. Мы выиграли сегодня, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.