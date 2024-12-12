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Роман Ротенберг оценил изменения на «СКА Арене»

Роман Ротенберг оценил изменения на «СКА Арене»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил изменения на «СКА Арене».

— Вас с марта не было на «СКА Арене», какие впечатления от возвращения?
— Здесь много деталей. Благодарю коллег со «СКА Арены», у нас было больше 70 замечаний технического характера, в том числе по льду и бортам. Тяжело запустить такую арену. Разница между игрой СКА в плей-офф и сборной сегодня в том, что сборная играла на льду высокого качества. Поэтому мы видели игру с шайбой, создали много моментов, нанесли 47 бросков. Хоккей – высокотехнологичный вид спорта, была непростая задача поменять всё за короткое время. «СКА Арена» поменяла всё на 90%.

— Что конкретно вас не устраивало?
— Сейчас нас всё устраивает, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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